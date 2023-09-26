Состоялась презентация спортивного портала "Спорт и Мы" (idman.biz)

Состоялась церемония презентации спортивного портала "Спорт и Мы" (idman.biz) - проекта Агентства международной информации (АМИ) Trend.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, а также другие официальные лица и представители общественности.

Рассказывая гостям о проекте, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли сказал, что Агентство международной информации Trend постоянно радует своих читателей новыми проектами.

"Наше агентство осуществляет, как международные, так и локальные проекты. Сайт idman.biz, на презентации которого мы собрались сегодня, является одним из таких проектов. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что большое внимание и забота, проявленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой сфере прессы, придали серьезный импульс развитию отечественных СМИ в последние годы. Азербайджанская пресса вступила в новый этап своего развития. Мы, являясь информационным агентством Trend, безусловно, стараемся внести свой вклад в развитие СМИ и работаем над новыми проектами в этом направлении", - заявил С.Керимли.

По словам Керимли, на сайте idman.biz будет представлена​​ информация обо всех видах спорта.

"Сайт будет функционировать на азербайджанском, русском и английском языках. На нашем сайте представлены последние новости о мире спорта, спортивные результаты и аналитическая информация. Наши читатели со всего мира, интересующиеся футболом, баскетболом, теннисом, Формулой 1 и другими видами спорта, смогут ознакомиться со спортивными новостями оперативно и в полном объеме.

Помимо этого, у читателей будет возможность следить за выходящими на сайте новостями, посредством своих аккаунтов в Facebook, Instagram, Telegram и других социальных сетях", - добавил заместитель директора АМИ Trend.

Гостям был продемонстрирован подготовленный о сайте видеоролик. Затем руководитель проекта Анар Иманов проинформировал гостей о проекте.

Выступая на церемонии презентации, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов отметил, что спорт является государственной политикой Азербайджана. Благодаря проявленному вниманию и заботе государства, как о спорте, так и о средствах массовой информации, азербайджанские спорт и СМИ сегодня процветают.

"Создаются и функционируют медиа-ресурсы такого типа. Я также хотел бы поблагодарить АМИ Trend за то, что они уделяют особое внимание спорту. Как министерство молодежи и спорта, это нас очень радует. Следует подчеркнуть, что сайт функционирует на 3 языках. Особой новинкой является вещание новостей о спорте Азербайджана и спортивных новостей на английском языке, что станет средством распространения большего количества информации об азербайджанском спорте в мире", - добавил министр.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в ходе своего выступления отметил, что проект "Спорт и Мы" (idman.biz) является новацией в спортивной сфере Азербайджана, поскольку сайт будет функционировать на 3 языках.

"АМИ Trend является известным и авторитетным медиа-ресурсом в Азербайджане. Уверен, что спортивный сайт, сформированный АМИ Trend, займет достойное место в азербайджанском медиа-пространстве. Я верю, что на этом спортивном портале также будет уделено много места для олимпийских и неолимпийских видов спорта", - отметил Ч.Гусейнзаде.

Двукратный чемпион мира по борьбе Рафиг Гусейнов заявил, что инициатор этого проекта - АМИ Trend - является точным и беспристрастным медиа-ресурсом.

"Чем больше будет таких проектов, как "Спорт и Мы" (idman.biz), тем больше будет точного и беспристрастного освещения успехов наших спортсменов. Это нас очень радует. Несмотря на недостатки социальных сетей и информационных ресурсов в современную эпоху, запуск такого медиа-ресурса, я уверен, направит нашу молодежь и спортсменов на правильный путь", - добавил чемпион мира.

Остальные гости, принявшие участие в церемонии презентации, в свою очередь также пожелали проекту "Спорт и Мы" (idman.biz) успехов в дальнейшей деятельности.