В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний

Согласно решению Наблюдательного совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на основе имущественной базы противотуберкулезного диспансера № 3, входящего в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, создается юридическое лицо публичного права "Центр легочных заболеваний".

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил TƏBİB.

Было отмечено, что входившие до сих пор в структуру Бакинского главного центра противотуберкулезные диспансеры №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 , специализированные туберкулезные больницы № 1 и 2, детская туберкулезная больница № 1 и расположенная в поселке Сарай туберкулезная больница модульного типа, входящая в структуру Абшеронской центральной районной больницы, будут включены в состав Центра легочных заболеваний.

Фтизиатрические кабинеты и туберкулезные отделения, входящие в структуру других подведомственных TƏBİB медицинских учреждений (50 районных больниц), также будут функционировать в подчинении Центра легочных заболеваний.

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