Матч 10-го тура немецкой бундеслиги "Айнтрахт" - "Бавария" завершился сенсационным поражением чемпиона Германии (1:5), передает Day.Az со ссылкой на m.sovsport.ru.

Отметим, что с 9-й минуты поединка мюнхенский клуб играл в меньшинстве. С поля был удален защитник Жером Боатенг.

"Бавария", имея 18 очков, занимает 4-е место в таблице, а игроки "Айнтрахта", набрав 17 баллов, расположились на 6-й строчке.

Бундеслига

10-й тур

"Айнтрахт" - "Бавария" - 1:4 (0:2)

Голы: Костич, 25; Соу, 33; Абрахам, 49; Хинтереггер, 61; Пасьенса, 85 - Левандовски, 37.

Удаление: Боатенг, 9

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