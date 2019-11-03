https://news.day.az/sport/1172143.html «Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту» - ВИДЕО
«Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту» - ВИДЕО
Матч 10-го тура немецкой бундеслиги "Айнтрахт" - "Бавария" завершился сенсационным поражением чемпиона Германии (1:5), передает Day.Az со ссылкой на m.sovsport.ru.
Отметим, что с 9-й минуты поединка мюнхенский клуб играл в меньшинстве. С поля был удален защитник Жером Боатенг.
"Бавария", имея 18 очков, занимает 4-е место в таблице, а игроки "Айнтрахта", набрав 17 баллов, расположились на 6-й строчке.
Бундеслига
10-й тур
"Айнтрахт" - "Бавария" - 1:4 (0:2)
Голы: Костич, 25; Соу, 33; Абрахам, 49; Хинтереггер, 61; Пасьенса, 85 - Левандовски, 37.
Удаление: Боатенг, 9
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