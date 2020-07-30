https://news.day.az/sport/1257901.html Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб
Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб
Бывший игрок "Нефтчи" Уго Баргас нашел себе новую команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, французский нападающий перешел в аргентинский клуб "Сан Лука". Информация размещена на официальном сайте клуба.
С 34-летним форвардом заключен контракт на 1 год.
Уго Баргас, выступавший за "Нефтчи" в сезоне 2017/2018, провел в "черно-белой" форме 26 игр и забил 5 голов. Последним его клубом был сальвадорский представитель FAS.
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