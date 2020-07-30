Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб

Бывший игрок "Нефтчи" Уго Баргас нашел себе новую команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, французский нападающий перешел в аргентинский клуб "Сан Лука". Информация размещена на официальном сайте клуба.

С 34-летним форвардом заключен контракт на 1 год.

Уго Баргас, выступавший за "Нефтчи" в сезоне 2017/2018, провел в "черно-белой" форме 26 игр и забил 5 голов. Последним его клубом был сальвадорский представитель FAS.