Баку для меня - как второй дом. В 2018 году я завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходил в этом городе. Об этом сказал Trend гимнаст из Нидерландов, участник 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу Люк Свинкельс, передает Day.Az.

"Организация чемпионата мира замечательная. Учтены время, необходимое для акклиматизации, размещение, транспорт... То есть все сделано для удобства и комфорта спортсменов. Национальная арена гимнастики в Баку хорошая, мне нравится здесь выступать. В 2018 году я вернулся из Баку, где тогда проходил чемпионат Европы, с бронзовой медалью. Завоевал ее в программе синхронных прыжков на батуте", - сказал Свинкельс.

По словам гимнаста, он очарован красотой вечернего Баку.

"Меня восхитил этот город, который вечером сияет светом ярких огней. Очень понравились Девичья башня и "Пламенные башни" (Flame Towers)", - отметил он.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.