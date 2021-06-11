Израиль продлил ограничения на выезд в некоторые страны

Правительство Израиля одобрило продление до 27 июня срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило путем телефонного голосования продление срока действия правил выезда за границу до воскресенья, 27 июня 2021 года. Со вторника, 15 июня 2021 года, Украина, Эфиопия и Турция будут исключены из списка стран, посещение которых ограничено", - говорится в сообщении. В красный список в настоящий момент включены Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Украина, Эфиопия, ЮАР, Россия и Аргентина.

Кроме того, кабмин продлил срок действия основных ограничений на авиаперевозки до 30 июня 2021 года, сообщили в канцелярии. Власти страны с 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США.

Как указали в Министерстве здравоохранения Израиля, разрешения на поездку в страны из красного списка выдаются только уполномоченной израильской комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения сроком 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.