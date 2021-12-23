Таиланд готовится возобновить карантин для туристов

Власти Таиланда решают приостановить программу Test&Go из-за нового COVID-штамма омикрон. Теперь все въезжающие в страну иностранные туристы, даже вакцинированные, не смогут свободно передвигаться, не отбыв 7-10 дней карантина. Об этом сообщает Bangkokpost, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что внесет предложение в Центр управления ситуацией с COVID-19.

Test&Go позволяет вакцинированным путешественникам из определенных стран въезжать на территорию Таиланда без карантина и свободно передвигаться.

С 4 января правительство планирует пересмотреть ограничения.