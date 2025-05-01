Впервые созданы голограммы, с которыми можно взаимодействовать

Ученые из Публичного университета Наварры впервые в мире продемонстрировали трехмерные графики, парящие в воздухе и способные реагировать на прикосновения рук. Это не просто зрелищные голограммы из фантастических фильмов - речь идет о реальных объемных изображениях, которые можно увидеть с разных сторон и с которыми можно взаимодействовать без специальных очков. Об этом сообщает Public University of Navarra (UPNA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснила доктор Элодия Бузбиб, ведущая автор работы, такие графики называются объемными дисплеями или true-3D-графикой. Они особенно ценны тем, что позволяют пользователю сразу приступить к взаимодействию: подойти, увидеть, прикоснуться, переместить объект - все это возможно в реальном времени.

До этого момента существовали коммерческие прототипы объемных дисплеев, но они не позволяли пользователю напрямую взаимодействовать с изображениями. В новом проекте исследователям удалось добиться прямого управления виртуальными объектами руками, словно на экране смартфона, но в трехмерном пространстве.

Команда подчеркивает, что этот подход открывает новые возможности для образования, науки, развлечений и даже музейных экспозиций. Представьте, что можно просто подойти к "парящему" в воздухе виртуальному двигателю, разобрать его и собрать заново, не надевая шлем виртуальной реальности и не касаясь физического оборудования.