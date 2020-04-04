Китай предложил ЕС совместно бороться с коронавирусом в странах Африки

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем предложил Евросоюзу консолидировать усилия для оказания помощи странам Африки в борьбе с пандемией заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к сотрудничеству с Европой для оказания совместной поддержки в борьбе с коронавирусом развивающимся странам, имеющим слабую систему здравоохранения. Это касается прежде всего государств Африки", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил дипломат, для успешного противодействия пандемии крайне важно отказаться от политизации эпидемиологической ситуации и от беспочвенных подозрений. "В условиях беспрецедентного кризиса каждая из заинтересованных сторон должна действовать, избегая идеологических разночтений", - подчеркнул Ван И. Министр отметил, что Пекин готов и в будущем содействовать европейской стороне, укреплять партнерское доверие и реагировать на вызовы, невзирая на объективные трудности.