В Кувейте запретили покидать страну не получившим вакцину от коронавируса

Совет министров Кувейта в понедельник запретил гражданам страны, которые не получили вакцину от коронавируса, уезжать за границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на своем сайте сообщает газета Kuwait Times.

По информации издания, запрет вступает в силу 22 мая и не коснется граждан младше 18 лет.

Кроме того, совет министров продлил запрет на въезд в страну иностранцев, который действует с начала февраля.

В апреле в Кувейте от коронавируса умерли 250 человек - это рекорд с начала эпидемии. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 1,5 тыс. жителей страны.

С начала эпидемии в Кувейте были зафиксированы 275,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 41,7 тыс. - в апреле.

Ранее член совета директоров Федерации туристических компаний Кувейта Абдул Рахман аль-Хараф объявил, что убытки туротрасли страны от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров ($330 млн). Пандемия также привела в Кувейте к закрытию 200 турфирм и сокращению 90% персонала в этой отрасли.