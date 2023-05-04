Назревает раскол среди политических сил в Армении

Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян обвинила действующего премьер-министра Никола Пашиняна в том, что Армения выступает с плохой позиции на переговорах с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, оппозиционный депутат считает, что глава правительства постоянно идет на уступки, ничего не получая взамен. Обвиняя действующего премьера, Товмасян добавила, что Армения является плохим переговорщиком.

Напомним, что это не первый случай, когда оппозиционные парламентарии в открытой форме критиковали Пашиняна. Ранее мы писали о выступлении армянского депутата от блока "Армения" Андраника Теваняна, а также об акции протеста против главы правительства, которая проходила утром в Ереване.

Таким образом, налицо возникновение глубокого раскола между политическими силами в Ереване в лице действующего правительства и оппозиционных сил. Вскоре, мы продолжим анализ этой темы.

