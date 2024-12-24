https://news.day.az/world/1717977.html Китайская ракета поразила учебный американский авианосец - ВИДЕО Китайская противокорабельная баллистическая ракета поражает учебный американский авианосец в пустыне Такла-Макан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайская ракета поразила учебный американский авианосец - ВИДЕО
Китайская противокорабельная баллистическая ракета поражает учебный американский авианосец в пустыне Такла-Макан.
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