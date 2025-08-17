Nyu-Yorkda atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb

Nyu-Yorkun Bruklin rayonunda atışma olub.

APA xəbər verir ki, bu barədə New York Post məlumat yayıb.

Məlumata görə, ən azı üç nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb.

Atışma Franklin prospektində yerləşən restoranlardan birində baş verib. Yaralılar yerli xəstəxanalara çatdırılıb.