https://news.day.az/azerinews/1843141.html Pirəkəşküldə döyüş sursatları məhv ediləcək İstismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüş döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə məhv edilməsi məqsədilə iyunun 22-dən 25-dək Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Pirəkəşküldə döyüş sursatları məhv ediləcək
İstismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüş döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə məhv edilməsi məqsədilə iyunun 22-dən 25-dək Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, qeyd olunan günlərdə eşidilə biləcək partlayış səsləri ilə əlaqədar vətəndaşlardan narahat olmamaları xahiş edilir. Nazirlik bunun üçün heç bir təşvişə əsas olmadığını vurğulayıb.
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