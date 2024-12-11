Apple откажется от главной дизайнерской особенности MacBook

Компания Apple планирует отказаться от выреза в экранах своих ноутбуков MacBook. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на появившуюся в сети дорожную карту Omdia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, в конце 2025-го или начале 2026 года будут представлены MacBook Pro с OLED-экранами, динамически изменяемой частотой кадров и новым вырезом под камеру, как в Android-смартфонах, вместо используемой сейчас "челки".

Таким образом, вырез в текущем дизайне MacBook Pro просуществует всего несколько лет. Впервые "челка" появилась в iPhone X в 2017 году и MacBook Pro в 2021 году.

При этом, если верить дорожной карте Omdia, в MacBook Air OLED-панели с O-образным вырезом для камеры появятся лишь к концу 2027 года. В это же время планируется выпуск компьютера со складным 19-дюймовым экраном.

Неизвестно, будет ли это просто отверстие в дисплее или Apple планирует перенести в Mac функцию Dynamic Island, которая используется в iPhone для системных уведомлений.

Предполагается, что до появления MacBook без "челки" значительного редизайна в ноутбуках Apple ожидать не стоит.