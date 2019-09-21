https://news.day.az/politics/1158508.html Халаф Халафов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Халаф Халафов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Халафа Халафова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана Халаф Алы оглу Халафов награждается "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
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