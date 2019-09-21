Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Халафа Халафова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана Халаф Алы оглу Халафов награждается "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".