Как в Азербайджане создается эфирное масло розы

Российский парфюмер Артем Артемов, известный под никнеймом aroma_arta, рассказал о том, как в Азербайджане создается эфирное масло розы.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.