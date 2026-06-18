https://news.day.az/popularblog/1841204.html

Как в Азербайджане создается эфирное масло розы - ВИДЕО

Российский парфюмер Артем Артемов, известный под никнеймом aroma_arta, рассказал о том, как в Азербайджане создается эфирное масло розы. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.