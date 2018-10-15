Сын Роналду забил шикарный гол - ВИДЕО
15 октября 2018 11:22 348
Восьмилетний сын форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший забил красивый гол в матче за детскую команду бьянконери. Португалец обыграл защитника с помощью финта на фланге, ворвался в штрафную, обвел вратаря и отправил мяч в пустые ворота. После этого он оформил дубль, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец: восьмилетний Криштиану оформил покер в дебютном матче за клуб.
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