Сын Роналду забил шикарный гол - ВИДЕО

Восьмилетний сын форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший забил красивый гол в матче за детскую команду бьянконери. Португалец обыграл защитника с помощью финта на фланге, ворвался в штрафную, обвел вратаря и отправил мяч в пустые ворота. После этого он оформил дубль, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец: восьмилетний Криштиану оформил покер в дебютном матче за клуб.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

