"Ювентус" готов приобрести нападающего сборной Англии

18 октября 2018 20:41

Чемпион Италии "Ювентус" собирается приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Туринцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста 74 миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рэшфорд не имеет постоянной игровой практики в родном клубе. Кроме того, тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью использует Маркуса на левом фланге полузащиты. "Ювентус" готов начать переговоры о покупке молодого игрока.

Однако "Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Рэшфорда и пока не готов начать переговоры. Кроме того, Моуринью остался доволен тем, как Маркус сыграл за сборную Англии и может пересмотреть положение футболиста в команде.

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