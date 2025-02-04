Раскрыто имя нового трансфера "Карабаха"

"Карабах" готовится пополнить свои ряды в зимний трансферный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский представитель намерен усилиться Кади Борхесом, который ранее уже носил форму клуба.

Сообщается, что переговоры бразильского вингера с "Карабахом", который летом прошлого года перешел в венгерский "Ференцварош", завершились положительно. В ближайшие дни ожидается оформление перехода. Детали трансфера не оглашаются.