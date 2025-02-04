https://news.day.az/sport/1727809.html Раскрыто имя нового трансфера "Карабаха" "Карабах" готовится пополнить свои ряды в зимний трансферный период. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский представитель намерен усилиться Кади Борхесом, который ранее уже носил форму клуба.
Раскрыто имя нового трансфера "Карабаха"
"Карабах" готовится пополнить свои ряды в зимний трансферный период.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский представитель намерен усилиться Кади Борхесом, который ранее уже носил форму клуба.
Сообщается, что переговоры бразильского вингера с "Карабахом", который летом прошлого года перешел в венгерский "Ференцварош", завершились положительно. В ближайшие дни ожидается оформление перехода. Детали трансфера не оглашаются.
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