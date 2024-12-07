Стервятник с птицей в клюве врезался в самолет и пробил лобовое стекло

Стервятник врезался в самолет с пятью пассажирами на борту и пробил лобовое стекло.

Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 5 декабря с лайнером, летевшим в муниципалитет Эйрунепе в Бразилии. На снятых во время рейса кадрах видно, что хищная птица, держащая в клюве добычу, застряла в стекле и закрыла пилоту обзор. Через дыру в кабину проник воздух, а на приборной панели остались кровь и осколки.

Несмотря на происшествие, экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту назначения. "Мы думали, что не выберемся живыми. Это было чудо - приземлиться, когда пилоту в лицо попало такое", - вспомнил один из пассажиров.