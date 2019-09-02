Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Вопрос не в том, чтобы пересмотреть совместный всеобъемлющий план действий, поскольку, как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова", - заявил Зариф в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом, в банковской и нефтяной сферах.

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