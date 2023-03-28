Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Анголы
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Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена Президенту Анголы Жоау Лоуренсу.

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.