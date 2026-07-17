https://news.day.az/azerinews/1848577.html Oğurluq edən şəxslər saxlanılıb Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən evlərdən birindən kombi aparatı və digər məişət əşyaları oğurlanıb. Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvələr məhkum olunmuş 39 yaşlı F.Ağaəliyev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Azərbaycanca, 17 июля 2026 11:17 (UTC +04:00) 227
Oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən evlərdən birindən kombi aparatı və digər məişət əşyaları oğurlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvələr məhkum olunmuş 39 yaşlı F.Ağaəliyev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalar zamanı onun oğurladığı məişət əşyalarının bir hissəsini satdığı müəyyən edilib.

Nərimanov rayonu ərazisində də evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı E.Cavadov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

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