Должность первого секретаря СПА поручена Чингизу Абдуллаеву

Народный писатель Чингиз Абдуллаев будет временно исполнять обязанности первого секретаря Союза писателей Азербайджана (СПА).

Об этом сообщил АПА пресс-секретарь СПА Хаял Рза, передает Day.Az.

Он отметил, что Ч.Абдуллаев будет исполнять обязанности I секретаря СПА, оставаясь на своей должности, до съезда.

Назначение на должность будут проводиться во время съезда путем голосования.

Напомним, ранее первым секретарем СПА был народный поэт Фикрет Годжа.