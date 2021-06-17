https://news.day.az/culture/1353582.html Должность первого секретаря СПА поручена Чингизу Абдуллаеву
Должность первого секретаря СПА поручена Чингизу Абдуллаеву
Народный писатель Чингиз Абдуллаев будет временно исполнять обязанности первого секретаря Союза писателей Азербайджана (СПА).
Об этом сообщил АПА пресс-секретарь СПА Хаял Рза, передает Day.Az.
Он отметил, что Ч.Абдуллаев будет исполнять обязанности I секретаря СПА, оставаясь на своей должности, до съезда.
Назначение на должность будут проводиться во время съезда путем голосования.
Напомним, ранее первым секретарем СПА был народный поэт Фикрет Годжа.
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