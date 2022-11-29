YARAT представляет выставку "В мультиперспективе" 17 турецких художников

Пространство современного искусства YARAT организует новую групповую выставку "В мультиперспективе" произведений 17 турецких художников - Сетенай Алпсой, Сельчук Артут, Вахап Авшар, Осман Бозкурт, Ипек Дубен, Ишыл Эгрикавук, Йозеф Э. Амадо, Незакет Экиджи, Джевдет Эрек, Ахмет Рустем Экиджи, Хакан Сорар, Озлем Гюнйол, Мустафа Кунт, Хакан Гюрсойтрак, Али Казма, Серхат Кираз и Сейхун Топуз. Экспозиция будет представлена с 1 декабря 2022 по 30 апреля 2023 года в Центре современного искусства YARAT, передает Day.Az.

Что в быстро урбанизирующемся мире сегодняшнего дня означает "выглядеть вертикально"? Как можно понять вертикальность земли? До недавних пор в нашем восприятии мира доминировала горизонтальная перспектива, находившая свое отражение в плоских географических картах. Концепция геополитики отсылает нас к традиционной структуре организации национальных государств на картах и глобусах.

Линейная перспектива была необходима для формулирования принципа современных национальных государств, равно как и для создания основы географических и геополитических наук, которые объясняют борьбу стран за региональное влияние и территории через призму горизонтального видения мира. Но такая перспектива не учитывает трехмерное строение мира. Хотя данный вопрос уже является темой обсуждения в искусстве, архитектуре и геологии, линейная перспектива так и остается доминирующей концепцией.

Британский географ Дорн Месси писал в 1994 году, что "границы не определяют места на карте". Напротив, по его мнению, они представляют собой "моменты, выраженные в социальных отношениях и понимании их взаимосвязей". В наше время линии многих отношений проходят через небольшие места. Выставка "В мультиперспективе" представляет собой великолепный пример взаимосвязанных отношений по всему миру, а также их вертикально организованных связей. В рамках выставки изучаются материальные и географические многоракурсные формы, которые тесно переплетаются с человеческим опытом. Вертикальные и другие пространственные метафоры служат построению и воссозданию общественности: вертикальный аспект проистекает напрямую из физического опыта социальной жизни и оказывает активное влияние на восприятие и формирование социального и политического мира самими людьми.

На концептуальном уровне выставка подразумевает, что понимание политической, социальной и городской борьбы в нашем быстро урбанизирующемся мире может прийти только через такую многомерную критическую перспективу. Она использует вертикальные метафоры для описания, проживания и анализа событий, среды и миров, равно как и для анализа происходящих процессов. В итоге мы можем "увидеть мир другими глазами" благодаря развитию критического вертикального - можно сказать, по-настоящему объемного - восприятия городов, политики, жизни и географии.

Эти аспекты и отношения между ними будут далее рассмотрены в рамках обширной программы, включающей показ фильмов, панельные обсуждения и лекции.

Куратор выставки - Фырат Арапоглу.

О YARAT

Пространство современного искусства YARAT - это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году, и расположенная в Баку. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящен современному искусству, привержен созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр современного искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, обширные общественные и образовательные программы. Центр современного искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT-а. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков представляет серию выставок с работами из собрания Национальных музеев и галерей и организует общественно-просветительскую программу мероприятий. Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями и благодаря регулярным встречам с местными и зарубежными специалистами в области искусства, кураторами и художниками посетители выставки получили возможность более подробно знакомиться с биографиями и творчеством художников, представленных в музее.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM - центральное, доступное и динамичное пространство в старинной части Баку - Ичери шехер. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих местных и международных художников. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, позволяющих молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные клубы и семейные уикенды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.