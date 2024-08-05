Обрушился курс биткоина

Курс биткоина на торгах на криптовалютной бирже Binance в понедельник, 5 августа обрушился почти на 12 процентов.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Монета начала дешеветь еще с 4 августа, пиковая цена на тот момент составляла 60,829 долларов США. Сейчас ее стоимость опустилась до около 53,3 тысячи долларов.

На минимуме стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 52,559 доллара.

В конце июля курс биткоина поднимался выше 69 тысячи долларов. Одним из факторов подорожания токена называли ожидания победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Бывший глава государства заявил о намерении превратить страну в "биткоин-сверхдержаву". Он пообещал следить, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах. В дальнейшем Трамп намерен создать "стратегический резерв" криптовалюты в США в случае победы на выборах.

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