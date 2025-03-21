https://news.day.az/officialchronicle/1739048.html Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.. Новость обновляется
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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