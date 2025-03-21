Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.