Госкомитет: Благодаря плодотворной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой возрос интерес азербайджанских женщин к активному участию в общественно-политической жизни страны
30 мая 2018 11:02 1 334
Благодаря плодотворной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой возрос интерес азербайджанских женщин к активному участию в общественно-политической жизни страны.
Об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая в среду на V форуме женщин, посвященном 100-летию со времени представления избирательного права азербайджанским женщинам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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