Госкомитет: Благодаря плодотворной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой возрос интерес азербайджанских женщин к активному участию в общественно-политической жизни страны

30 мая 2018 11:02

Благодаря плодотворной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой возрос интерес азербайджанских женщин к активному участию в общественно-политической жизни страны.

Об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая в среду на V форуме женщин, посвященном 100-летию со времени представления избирательного права азербайджанским женщинам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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