https://news.day.az/politics/1705982.html Председатель Комиссии Африканского Союза прибыл в Азербайджан - для участия в COP29 11 ноября председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Председатель Комиссии Африканского Союза прибыл в Азербайджан - для участия в COP29
11 ноября председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали руководитель Аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли, посол нашей страны в Эфиопии Рашад Новруз и другие официальные лица.
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