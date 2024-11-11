Председатель Комиссии Африканского Союза прибыл в Азербайджан

- для участия в COP29

11 ноября председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали руководитель Аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли, посол нашей страны в Эфиопии Рашад Новруз и другие официальные лица.