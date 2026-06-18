https://news.day.az/popularblog/1842334.html

Гламурный образ aynikhalid на отдыхе - ФОТО

Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, предстала в гламурном образе. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.