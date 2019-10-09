Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что бразилец Неймар летом 2019 года хотел покинуть "Пари Сен-Жермен". Интервью со спортсменом опубликовано на сайте радиостанции RAC1, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аргентинец был убежден, что если Неймар не вернется в "Барселону", то его купит мадридский "Реал". "Он действительно хотел изменений и думал, что [президент "Реала"] Флорентино Перес попробует подписать его", - заявил Месси.

СМИ называли "Реал" и "Барселону" главными претендентами на Неймара, однако бразилец в итоге остался в ПСЖ. В сентябре сообщалось, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу, узнав, что ПСЖ требует за нападающего 150 миллионов евро и еще трех игроков "Барселоны", воскликнул: "Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!"

По сообщениям испанских журналистов, лидеры каталонского клуба, в частности сам Месси, выступали за трансфер бразильца и верили, что руководство сделает все для его осуществления. Из-за срыва перехода Неймара они почувствовали себя обманутыми.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он перешел в ПСЖ в 2017-м за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

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