https://news.day.az/sport/1184873.html Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке
Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов планирует избить американца Тони Фергюсона в поединке. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников, - сказал Нурмагомедов. - Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить".
Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.
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