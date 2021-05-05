В Чернобыльском заповеднике нашли редкие цветы

В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкие краснокнижные растения, которые появляются в лесах к концу апреля - в начале мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщается на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

На странице в соцсети написано, что во время ботанической экспедиции были найдены - Сон луговой Pulsatilla pratensis (другое название - Сон черноватый, Сон-трава чернеющего Pulsatilla nigricans) и Сон раскрытый, или широколистный Pulsatilla patens (L.) Mill.

"Эти растения занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Сон широколистный еще и занесен в Приложение к Бернской Конвенции 1979 года в качестве вида, который подлежит особой охране", - уточняют эксперты.

Известно, что Международным союзом охраны природы эти растения отнесены к IV охранной категории. Оба вида имеют значение как объекты видового биоразнообразия.

"Эти цветы встречаются в Заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля - начале мая. Прострел луговой цветет одновременно с появлением листьев. Численность обоих видов сон-травы уменьшается вследствие человеческой деятельности - распашка, выпас скота, срывание на букеты и тому подобное", сообщают ученые.