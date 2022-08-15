Иран планирует построить атомную опреснительную станцию

Тегеран запланировал использование двух новых энергоблоков АЭС в Бушере для работы опреснительного завода для морской воды, информирует Press TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Губернатор провинции Бушер Ахма Мохаммадизад анонсировал начало фактической реализации проекта атомной опреснительной станции в конце августа. В строительстве будет участвовать Организация по атомной энергетике Ирана.

Уже сейчас АЭС в Бушере способна производить около гигаватта электричества в час. На ней работает один реактор. Это единственная функционирующая АЭС в республике. В ее строительстве помогла российская сторона.

Росатом сейчас занимается строительством второй очереди электростанции суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года стартовали работы по заливке бетона.