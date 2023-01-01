В армянском сегменте социальных сетей распространилось видео, где армянский Дед Мороз вместо подарков детям стреляет во взрослых.

На кадрах видно, как на военном полигоне сказочный новогодний персонаж учит ребенка стрелять из автомата.

В то время как дети по всему мирупросят у Деда Мороза игрушечную машинку, конструктор и прочие вещи, радующие ребят, в Армении детей учат с раннего детства убивать. Если главной фишкой для обычных Дедов Морозов является любовь к детям и доброта к людям, то в Армении сказочный персонаж олицетворяет злость и ненависть.

И это происходит в стране, чьи власти утверждают о необходимости подписания мирного соглашения со своими соседями. Так, по всей видимости, выглядит "мир" по-армянски.