Испании почти полностью вернули свет

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута накануне, когда без света остались сразу несколько стран Европы. Об этом сообщает компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, в своем аккаунте соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"99,16 процента спроса (на электроэнергию - прим. "Ленты.ру") на полуострове восстановлено, производство составляет 21,26 тысячи мегаватт. 100 процентов подстанций сети электропередачи работают", - уточнил оператор.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник, 28 апреля, почти на всей территории Испании, а также затронуло Португалию, Францию и Андорру. На фоне блэкаута пришлось прекратить движение поездов, остановить атомные электростанции и спасать людей из застрявших лифтов. Причина блэкаута пока не известна.

Ущерб от масштабного отключения электричества в Европе может достигать 1,2 миллиарда евро. А если последствия не удастся оперативно устранить, сумма кратно вырастет.