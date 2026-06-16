Bölgələr üzrə pensiyalar

Bölgələr üzrə güzəştli şərtlər də daxil olmaqlar, pensiyalar iyun ayının 19-da ödəniləcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pensiyalarlar bərabər digər sosial ödənişlərdə bu tarixdə həyata keçiriləcək.

Xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyunun 12-də ödənilib. 

Bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar iyunun 19-dan etibarən bank kartları vasitəsilə bankomatlardan nağdlaşdıra bilərlər. 