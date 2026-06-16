https://news.day.az/azerinews/1841793.html Bölgələr üzrə pensiyalar bu tarixdə VERİLƏCƏK Bölgələr üzrə güzəştli şərtlər də daxil olmaqlar, pensiyalar iyun ayının 19-da ödəniləcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pensiyalarlar bərabər digər sosial ödənişlərdə bu tarixdə həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyunun 12-də ödənilib.
Bölgələr üzrə pensiyalar bu tarixdə VERİLƏCƏK
Bölgələr üzrə güzəştli şərtlər də daxil olmaqlar, pensiyalar iyun ayının 19-da ödəniləcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pensiyalarlar bərabər digər sosial ödənişlərdə bu tarixdə həyata keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyunun 12-də ödənilib.
Bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar iyunun 19-dan etibarən bank kartları vasitəsilə bankomatlardan nağdlaşdıra bilərlər.
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