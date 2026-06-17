https://news.day.az/azerinews/1841960.html Hakan Fidan Misir və Pakistanlı həmkarları DANIŞDI Türkiyənin Xarici işlər naziri Hakan Fidan Misir XİN rəhbəri Bədr Əbdülati və Pakistan XİN rəhbəri Məhəmməd İshaq Dar ilə telefon danışığı aparıb.
Hakan Fidan Misir və Pakistanlı həmkarları DANIŞDI
Türkiyənin Xarici işlər naziri Hakan Fidan Misir XİN rəhbəri Bədr Əbdülati və Pakistan XİN rəhbəri Məhəmməd İshaq Dar ilə telefon danışığı aparıb.
Day.Az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, danışıq zamanı İran və ABŞ arasında davamlı sülhün təmin edilməsi məqsədilə keçiriləcək tamamlayıcı danışıqlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
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