Qab yuyan maye bu 5 əşyanı sıradan çıxara bilər – Çoxlarının etdiyi səhv
Qab yuyan maye yağ və çirki təmizləmək üçün effektiv olsa da, bütün səthlərdə istifadə üçün uyğun deyil. Yanlış istifadə bəzi əşyaların zədələnməsinə, hətta məişət texnikasının sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər qab yuyan maye ilə taxta mebelləri, dəri məmulatlarını və xalçaları təmizləməyi məsləhət görmürlər. Bu vasitə taxtanın qoruyucu yağlarını və dərinin təbii nəmini azaldaraq onların qurumasına, çatlamasına və rəngini itirməsinə səbəb ola bilər. Xalçada qalan sabun qalıqları isə daha çox toz və çirk toplaya bilər.
Bundan başqa, qab yuyan mayeni paltaryuyan və qabyuyan maşınlarda istifadə etmək olmaz. Həddindən artıq köpük cihazların işində nasazlıq yarada, yuyulma prosesinə mane ola bilər. Mütəxəssislər hər bir əşya və səth üçün xüsusi təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
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