Легендарный азербайджанский актер о пандемии коронавируса: "Ничто не бывает вечным, и это закончится"

Известный актер и режиссер, заслуженный артист Азербайджана Тофик Мирзоев в 70-80-х годах ворвался в национальный кинематограф, став образцом элегантности и аристократизма. Актер снялся в 35 фильмах, созданные им роли были яркими и харизматичными, а женщины были от него вовсе без ума. Фильмы с его участием входят в золотую сокровищницу нашего кинематографа. Хотя Тофик Мирзоев вовсе и не собирался становиться актером. Ведь по профессии он - музыкант и режиссер, и начинал творческую деятельность именно в этих сферах. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Trend с Тофиком Мирзоевым, передает Day.Az. Легенде азербайджанского кинематографа недавно, 16 июня, исполнилось 88 лет! С чем его и поздравляем, и желаем еще больших лет жизни!

Баку для меня - это живой организм

Тофик Мирзоев много лет живет в Израиле, часто бывает в Баку. Но, к сожалению, давно о нем нет вестей.

"Я себя чувствую как человек, которому исполнилось 88 лет, со всеми присущими этому возрасту особенностями. Ничем особым от других своим здоровьем не отличаюсь. Но пандемия коронавируса внесла и в мою жизнь свои негативные моменты, например, не смог приехать в родной и любимый Баку. В последний раз был в сентябре прошлого года, когда был проведен вечер в честь 85-летия моей покойной супруги, профессора Бакинской музыкальной академии, заслуженного деятеля искусств Эльмиры Сафаровой. Она скончалась 23 года назад. На мероприятии были ее сестра, известный музыковед, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель искусств и науки Азербайджана Земфира Сафарова, ее супруг, народный писатель Анар Рзаев, представители культуры и науки. Баку - это не только моя жизнь, лучшие годы, но и как один из самых прекрасных и интернациональных городов мира, с присущей только ему своеобразной древней и современной архитектурой. Баку для меня - это живой организм, а его сердце - крепость Ичери шехер с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов. Азербайджанцы имеют очень важное качество - народ абсолютно не агрессивен и поэтому всегда принимал у себя другие народы. Свидетельство высокой культуры и толерантности заключено во множестве очагах культуры, музеях, достопримечательностях, религиозных храмах - мусульманских мечетях, иудейских синагогах, христианских церквях. Даже, несмотря на конфликтную ситуацию с нашими "соседями", по сей день в центре города стоит их церковь. Баку испокон веков был и остается уникальным городом с потрясающими людьми. Хотелось бы отметить, что за годы независимости Азербайджан фантастически расцвёл. Проводится множество фестивалей и мероприятий, много талантливых музыкантов, художников, вокалистов, приятная молодежь. И каждый раз, приезжая в Баку, замечаешь перемены в лучшую сторону - это настоящий город-красавец, где гулять одно удовольствие - по Бульвару, Ичери шехер, улицам, вспоминая былые дни. К сожалению, мало осталось друзей, многие ушли из этой жизни..."

Тофик Мирзоев живет в городе Арад - на юге Израиля, на горном перевале в Иудейской пустыне, расположенный в непосредственной близости от остатков древнего Арада, упоминаемого в Библии.

"Город находится рядом с Мертвым морем, а расстояние до Тель-Авива, считайте как от Баку до Шамахы. Переехал сюда в 1995 года, когда Государственная филармония закрылась на ремонт, где я был главным режиссером. У матери были серьёзные проблемы со здоровьем, и она лечилась в Израиле и с ней была сестра. Поэтому и мы решили перебраться сюда и остались...Я живу с сыном Теймуром, который окончил ВГИК на художника кино, жил и работал в Европе, но ради меня, в связи с моими проблемами здоровья, вернулся в Израиль. Внуков пока Бог не даровал. В Араде также живет мой брат Теймур, который хорошо знаком как создатель и исполнитель легендарной группы "Гая". Он, к сожалению, серьезно болеет. Здесь же живет моя сестра Лейла, которая также является музыкантом, в свое время преподавала в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. Вместе держимся!"

Из горного Гедабека в Баку - голодные военные годы

Тофик Мирзоев родился 16 июня 1932 года, родом из благодатных мест Азербайджана - горного Гедабека, селения Газахлы. Отец - историк по образованию, до войны возглавлял некоторые районы Азербайджана в качестве первого секретаря райкомов партии. С детства Тофика влекла любовь к музыке...

"В те годы мы жили мы, как и большинство бакинцев, в коммунальной квартире на Баксовете, напротив нынешнего главного здания Государственного экономического университета. У нас был патефон с пластинками. По воскресеньям у нас был домашний обед, папа включал этот патефон, и мы слушали музыку. У меня был хороший слух, стоило два-три раза послушать мелодию, и сразу же ее воспроизводил. Поэтому родители хотели отдать меня в музыкальную школу, но началась война. Наша дружная состояла из пяти человек - папы, Ибрагима Мирзоева, мамы - Беллы, меня - их старшего сына Тофика, девяти лет, пятилетнего братика Теймура и годовалой сестрички Лейлы. Отец сразу же ушел на фронт и вернулся лишь в 1945 году - был ранен, а грудь украшена боевыми наградами. Как же я им гордился! Детство и война...Городские окна, заклеенные крест-накрест белыми бумажными лентами, непроглядная тьма, которая окутывала по ночам весь город, постоянный изматывающий вечный голод. Мама будила меня в пять утра, и мы шли в ближайший магазин, чтобы занять очередь, и она, слюнявя химический карандаш, записывала на своей и моей руке номер очереди, а потом убегала кормить мою сестричку. А через пару часов, когда мне уже надо было идти в школу, она заменяла меня в очереди. Сонный и уставший я плелся на занятия, садился на последнюю парту около вешалки и засыпал...На станцию Кешля приходили составы со жмыхом для скота, и мы с ребятами таскали эти плотные, и как нам тогда казалось, вкусно пахнувшие брикеты, и тут же их съедали. Чтобы не умереть с голоду, уехали в Гедабек на родину отца, где мой дедушка Исмаил работал в компании Siemens и у него там остался дом. Там и жили до конца войны. Это воспетый поэтами и ашугами, красивый и плодородный край, где я полюбил азербайджанскую народную и ашугскую музыку.

Когда вернулись в Баку, мне было уже 13 лет и уже поздно было заниматься на фортепиано или скрипке. Поэтому предложили в музыкальном училище взять духовой инструмент. Я тогда жить не мог без музыки, согласился и стал учиться играть на кларнете. Для повышения образования окончил Московское филармоническое училище при консерватории и поступил в Азербайджанскую консерваторию".

На одном из концертов, которые в те годы организовывали для молодых талантов, его заметил маэстро Ниязи и пригласил в Государственный симфонический оркестр, который был одним из лучших в Советском Союзе. Параллельно под воздействием фильмов "Серенада Солнечной долины" и "Джордж из Динки Джаза" и вслушиваясь в заглушаемый "Time for jazz" радио "Голос Америки", увлекся джазом, играл вместе с Муслимом Магомаевым, Вагифом Мустафазаде, Тофиком Шабановым, Исмаилом Калантаровым, Пярвизом Рустамбековым и другими. А когда в 60-х его младший брат Теймур создал ансамбль "Гая", стал выступать и в этом коллективе. Также увлекался баскетболом, играл за "Динамо".

Нет худа - без добра, или Первая роль в кино

В начале 60-х в его жизни произошел переломный момент, пришлось бросить музыку, но желание творить не оставляло его в покое.

"Однажды после гастролей по Прибалтике, Москве и Ленинграду, я серьезно простудился, и врачи категорически запретили мне играть на кларнете. Я тогда очень любил телевидение, мне было интересно все, что происходит за кадром. Когда-то в молодости я даже хотел посвятить себя кино, но музыка тогда перетянула. Но наступил момент истины, и пришлось выбирать. Поэтому вновь поехал в Москву учиться, окончил режиссерские курсы Центрального телевидения, и с 1966 года стал режиссером АзТВ".

Как говорится, нет худа - без добра, и неизвестно каких бы высот Тофик Мирзоев добился в музыке, но работа на телевидении явна удалась.

Тофик Мирзоев сделал большой вклад в кинодокументалистику, сняв более 15 картин о Муслиме Магомаеве, Гара Гараеве, Рашиде Бейбутове, Тофиге Гулиеве, сестрах Фидан и Хураман Гасымовых, ансамбле "Гая", а также несколько фильмов-концертов: "Песни Абшерона", "Симфония Низами". "Певец из народа" и другие.

Главным режиссером АзТВ в те годы был Ариф Бабаев, талантливейший телевизионный режиссер, который помог Тофику Мирзоеву первые шаги на телевидении, а затем в кино.

"Шел 1968 год. Мы дружили с Арифом Бабаевым, он был всего на четыре года старше меня. Он ушёл из телевидения и решил посвятить себя кинематографу, сняв несколько короткометражных и художественный фильм "Человек бросает якорь", который был признан лучшим на Всесоюзном кинофестивале "Прометей". Первый фильм и сразу же такой успех! Ариф Бабаев предложил сыграть мне одну из главных ролей в фильме "Последняя ночь детства". Кстати, это был первый сценарий Максуда Ибрагимбекова. Работу принимал худсовет во главе с директором киностудии "Азербайджанфильм", великим режиссером и актером, народным артистом СССР Адилем Искендеровым. Весь творческий коллектив ждал, чем все закончится. Я очень волновался - мой первый опыт в кино, так еще и сразу в главной роли! После просмотра Адиль Искендеров пригласил меня в свой кабинет, и я подумал - мне конец. Ну, все, думаю, сейчас он скажет, чтобы я занимался своим делом, и не лез в актеры. И представьте мое состояние, когда он сказал мне: "А знаешь? Ты ведь будешь сниматься в кино!"".

После этого Тофик Мирзоев снялся в 35 картинах, среди которых такие картины как "Насими", "Тахмина", "Ищите девушку", "Джин в микрорайоне", "Главное интервью", "Допрос", "Аккорды долгой жизни", "Чертик под лобовым стеклом", "Прощай, южный город", "Четыре воскресенья" и другие. Талант актера был замечен и Москве. Он снялся на "Мосфильме" знаменитой трилогии "Фронт без флангов" (1975), "Фронт за линией фронта" (1977) и "Фронт в тылу врага" (1981), удостоенный нескольких премий Всесоюзных и международных кинофестивалей, Государственных премий СССР.

Интересные воспоминания о съемках

Съемки в знаменитой трилогии о партизанах и военных разведчиках - "Фронт без флангов" (1975), "Фронт за линией фронта" (1977) и "Фронт в тылу врага" (1981) заняли восемь лет жизни Тофика Мирзоева, в котором он сыграл политрука Гасана Алиева.

"В этом трилогии играли потрясающие актеры, народные артисты СССР, среди которых были Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Евгений Матвеев, Галина Польских, Олег Жаков, Иваном Переверзев, Виктор Шульгин и другие. Для съемок киноэпопеи были привлечены лучшие кадры и техническое оборудование, актеры из Германии, принимала участие чешская студия "Барандов". Трилогию снимал Игорь Гостев по мотивам документального романа Семёна Цвигуна "Мы вернёмся". Вообще, это был один из редких случаев в советском кино, который снимался российскими кинематографистами и одним из героев был азербайджанцем. Дело в том, что Семён Цигун - был участником Великой Отечественной войны, воевал в партизанских отрядах. Более того, Семён Цигун в 1963 - 1966 годах был председателем КГБ Азербайджанской ССР и именно благодаря ему этот образ появился в произведении. Когда начались съемки трилогии, он был уже первым заместителем председателя КГБ СССР, генералом армии и затем членом ЦК КПСС. Он это сделал в знак уважения азербайджанскому народу, который в годы войны не только обеспечивал форнт топливом, но и отличался героизмом и храбростью на поле битв. Более того, Семён Цвигун очень уважал Гейдара Алиева, который после него стал председателем КГБ Азербайджанской ССР, а с 1969 года - первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР. Более того, политрука Гасана Алиева, которого я сыграл, Семён Цвигун назвал именно в честь старшего брата Гейдара Алиева - Гасана Алиева, который был видный учёным, академиком АН Азербайджанской ССР.

На роль претендовало шесть актеров - три российских и три азербайджанских. В итоге, был утвержден я и счастлив сняться в этой потрясающей трилогии. Восемь лет "воевал в лесах". Где только не был, было очень трудно, холода, морозы, дождь, но это стоило того".

Интересно, что первая роль Тофика Мирзоева в кино - в фильме "Последняя ночь детства", чуть было не стоила ему жизни.

"Я никогда не умел водить машину и всегда любил ходить пешком. Каждое утро в 7 утра вместе со своим другом Фархадом Бадалбейли мы занимались спортивной ходьбой по Бульвару. Так вот в фильме "Последняя ночь детства" была финальная сцена, когда мой герой Руфат угоняет самосвал "ЗИЛ" с мясокомбината, в котором было мясо для продажи "на лево". Чтобы замести следы, Руфат должен был угробить этот самосвал вместе с товаром. Съемки угона происходили за проспектом Нариманова, где было озеро. Была зима, холодно и я решил погреться в машине, которая находилась у обрыва озера. И случайно нажал на газ - машина взревела, прибежал водитель и сказал: "Ты родился второй раз, потому что поставил самосвал на "холостой". Если бы она была на скорости, тебя бы уже не было".

В 1973 году Гасан Сеидбейли пригласил Тофика Мирзоева на роль Довлет бека в культовом фильме "Насими". До этого актер снимался в главной роли его фильма "Ищите девушку".

"Исторический фильм-шедевр с участием таких актеров как Исмаил Османлы, Расим Балаев, Мухтар Маниев, Юсиф Велиев, Самандар Рзаев и другими. Перед съемками Гасан Сеидбейли сказал мне: "Тофик, я прошу тебя, чтобы ты как следует занялся нормальным выговором на азербайджанском языке, без Гедабексого акцента, потому что озвучки со стороны не будет. Признаться честно, когда говорил на азербайджанском, было очень смешно, тем более учился в русской школе. Мой отец был азербайджанцем, а мать - еврейкой, и в семье тоже говорили на этом языке. Как известно, в те годы почти все, особенно в Баку, говорили на русском языке. Теперь представьте себе Довлет бека с Гедабекским акцентом (смеется). Вообщем, стал усиленно заниматься и осилил роль. Кстати, это причудливый акцент по-прежнему есть у меня и многие даже удивляются, когда начинаю говорить по-азербайджански".

В 1979 году Расим Оджагов пригласил Тофика Мирзоева сыграть роль подпольного миллионера Теймура в фильме "Допрос", ставшего затем победителем Всесоюзного кинофестиваля, а часть творческого коллектива отмечены Государственной премией СССР.

"В съемках принимали участие такие мастера как Александр Калягин, Гасан Мамедов, Шафига Мамедова, Елена Прудникова, Расим Балаев, Гасан Турабов и другие. Расим Оджагов был очень скромным человеком и невероятно талантливым режиссером и выдающимся кинооператором. А на съемочной площадке у него всегда все было четко, дисциплинированно и строго, и я решил немного разрядить обстановку. И когда мне Расим Оджагов сказал мне, чтобы вжиться в роль: "Ты играешь очень богатого человека", я спросил "Насколько богатого? А сколько у меня денег?". Расим Оджагов посмотрел на меня и ответил "Думаю, что у тебя где-то 300 тысяч рублей!". По тем временам это была фантастическая сумма. И я тогда сказал: "Да ладно, что мелочиться. Давай уж сразу миллион! Не из своего же кармана мне деньги даешь". Все стали смеяться, а он задумался, очень серьезный был человек, и сказал: "Ладно, даю тебе миллион". Вот так я и снимался с "миллионом в кармане"".

И в заключении пожелания Тофика Мирзоева: "Желаю всем землякам скорейшего завершения пандемии коронавируса. Ничто не бывает вечным, и это закончится. Наберитесь терпения, продолжайте творить добро, берегите Азербайджан, Баку и все прекрасные уголки страны, искреннюю дружбу между Азербайджаном и Израилем".