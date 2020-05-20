МИД о возвращении граждан Азербайджана из России: "Все зависит от очереди регистрации"

Организация возвращения в страну граждан Азербайджана, временно находящихся в России и желающих вернуться, осуществляется не в соответствии с наличием проездного билета, а согласно очередности регистрации на спецпортале www.evegedirem.info.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сказала начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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