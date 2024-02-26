В Москве состоялся вечер памяти жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля 2024 года в Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялось мероприятие, организованное совместно с московским филиалом Фонда Гейдара Алиева, посвящённое 32-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии приняли участие Послы, представители дипломатического корпуса, общественности России, диаспоры, Азербайджанского Молодежного Объединения России (АМОР) и азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

Перед официальной частью мероприятия, Послы Азербайджана, Турции и Пакистана, а также присутствующие гости возложили цветы к барельефу Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному в здании Посольства, а также баннеру, посвящённому жертвам Ходжалинской трагедии. В зале звучала траурная музыка в исполнении струнного квартета.

Открывая мероприятие, Посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отметил, что нынешней День памяти отличается от предыдущих тем, что сегодня Ходжалы, как и вся территория Азербайджана полностью освобождена от оккупантов.

Ходжалы - незаживающая рана азербайджанского народа. Это одно из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения в ходе многолетней агрессии Армении и одна из самых трагических страниц в истории нашей страны.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул особую значимость того, что именно в этот день Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Ходжалы, где заложил фундамент Мемориала Ходжалинского геноцида, и встретился с представителями общественности.

Цитируя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который много лет тому назад сказал: "Зачинщики Ходжалинского геноцида рано или поздно ответят перед правосудием и получат достойное наказание, кровь наших шехидов не останется на земле", Посол отметил, что в этом году впервые вся страна, в особенности освобожденный от оккупации Ходжалы, поминает события 26 февраля с абсолютно другим, особым чувством, с высоко поднятой головой, так как над городом гордо реет Государственный флаг нашей страны.

Посол подчеркнул, что в своё время политико-правовая оценка столь кровавому преступлению была дана лишь после возвращения к руководству страной Общенационального Лидера Гейдара Алиева. Также была отмечена большая роль, которую сыграла инициированная Вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой международная информационная кампания "Справедливость для Ходжалы", в рамках которой молодежь как в Азербайджане, так и за его пределами активно принимает участие в сохранении памяти о жертвах трагедии.

Полад Бюльбюльоглу, обращаясь к присутствующим представителям молодого поколения, напутствовал их никогда не забывать тяжелые страницы истории своей страны и распространять правдивую информацию о Ходжалинском геноциде среди своих сверстников и международной общественности.

В своей речи Посол уделил особое внимание проблеме минного террора.

В завершение Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Азербайджан, будучи приверженным к нормализации азербайджано-армянских межгосударственных отношений, настаивает на соблюдении международных обязательств и на отказе от территориальных притязаний со стороны Армении, так как уверен, что альтернативы мирному развитию региона нет.

Затем активистка Азербайджанского Молодежного Объединения России (АМОР), студентка Первого московского медицинского государственного Университета имени И.М.Сеченова Гюнель Мириева прочитала стихи поэтессы Наили Надир "Земля моя, мой Карабах".

Далее квартет исполнил траурное произведение Эдварда Грига "Смерть Озе".

В заключение по азербайджанской традиции был дан эхсан из блюд азербайджанской кухни.

В этот день у входа в Посольство был установлен большой стенд, посвященный памяти погибших в Ходжалинской трагедии. Наши соотечественники, проживающие в Москве, представители диаспоры, азербайджанские студенты в течение дня возлагали цветы к установленному мемориалу.

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