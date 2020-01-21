https://news.day.az/society/1195715.html Для желающих поступить в магистратуру вузов пройдет пробный экзамен
Для желающих поступить в магистратуру вузов пройдет пробный экзамен
2 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Центр.
Пробный экзамен будет организован по модели приемного экзамена.
Экзамены пройдут в Баку, Гяндже и Нахчыване.
Регистрация на экзамен началась на сайте ГЭЦ с 11:00 21 января и продлится до 11:00 27 января.
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