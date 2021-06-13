В Иране за сутки от коронавируса скончались 187 человек
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 187 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 81 063 человек.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 195 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 028 667. Состояние 3 445 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 652 792 человека, проведено свыше 21,5 миллиона тестов на COVID-19.
Всего в Иране граждане получили около 5,15 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,32 миллиона человек, вторую дозу - 827 тысяч человек.
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