В Украине трамвай переехал женщину и снес светофор

Вечером во вторник в Днепре трамвай маршрута №9 сбил, а после переехал женщину и повалил на нее светофор. Об этом накануне сообщил Информатор, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера.

"По предварительной информации, трамвай возвращался в депо. На выезде с Пастера он сошел с рельс и колесные пары разошлись в разные стороны из-за чего его начало разворачивать. В это время на тротуаре стояли несколько пешеходов и трамвай стало нести прямо на них. Одну женщину задело, она упала, и ее ноги зажало под вагоном, и сверху на нее еще упал светофор", - говорится в сообщении.

На месте работали следователи по ДТП и аварийная бригада, которая расчищала рельсы. Трамвай частично перекрыл проспект Яворницкого в сторону вокзала.