Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия

Пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк заявила, что правительство штата ужесточило правила хранения оружия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала знаковый закон об ужесточении законодательства Нью-Йорка, касающегося оружия и ограничений на скрытое ношение оружия", - говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что штат предпринял шаги для устранения последствий решения Верховного суда и связанного с этим увеличения выдачи лицензий на оружие.

"Новый закон штата Нью-Йорк ограничивает скрытое ношение оружия в общественных местах и в то же время устанавливает, что проживающим на территории частной собственности следует получать разрешение на хранение оружия от ее владельцев", - заявил пресс-служба.