Япония планирует обеспечить захоронение 12 млн тонн CO2 в год

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассчитывает к 2030 финансовому году (начнется 1 апреля 2030 года) создать условия для ежегодного захоронения в стране 12 млн тонн вырабатываемой местными предприятиями двуокиси углерода. Об этом в четверг сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подобный объем захоронений соответствует объему выбросов трех угольных тепловых электростанций (ТЭС). При этом в перспективе в Японии можно будет захоронить до 16 млрд тонн CO2. Министерство экономики, торговли и промышленности также проводит переговоры с представителями стран Юго-Восточной Азии по вопросу захоронения на их территории японской двуокиси углерода. Дополнительная цель ведомства заключается в снижении затрат на осуществление этой деятельности на 60% к 2050 финансовому году (начнется 1 апреля 2050 года).

Кроме того, возможности для бизнеса в соответствующей области изучают японские компании. Так, торговая компания Itochu намерена осуществить проект по доставке CO2 с помощью танкеров на объекты захоронения. В свою очередь нефтеперерабатывающая Idemitsu Kosan рассматривает перспективы повторного использования двуокиси углерода. Кроме того, еще одна нефтяная компания Eneos Holdings рассчитывает создать собственный объект захоронения CO2 на западе Японии.

Правительство Японии поставило цель полностью прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Для этого нужно иметь оборудование, позволяющее отлавливать и утилизировать его в объеме 120 млн тонн в год, сообщило ранее Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Эксперименты по захоронению двуокиси углерода в подземных пластах ведутся в Японии с 2016 года.