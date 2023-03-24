Toyota прекратит продажи седана Camry в Японии

Японская компания Toyota планирует прекратить продажи седана Camry на внутреннем рынке, сообщает издание Day.Az со ссылкой на Nikkei Asia.



Реализация автомобилей Toyota Camry в Японии оставляет желать лучшего: на Camry приходится менее 1% от общемировых продаж модели. Теперь седан будет производиться исключительно на экспорт.



В Японии с 1980 года было продано 1,3 млн автомобилей Camry разных поколений. За 2022 год на местном рынке реализовано всего 6 тыс. таких седанов. Для сравнения: за этот же период на экспортных рынках продажи превысили 600 тыс. экземпляров.



Camry продается в более чем 100 странах, особенно седан популярен в США, где за все время было продано 13 млн автомобилей.