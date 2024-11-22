https://news.day.az/economy/1709772.html Азербайджан и Израиль обсудили развитие транспортного сотрудничества Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Азербайджан и Израиль обсудили развитие транспортного сотрудничества
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области воздушного транспорта, "умных" транспортных систем и цифровизации морского транспорта.
"Достигнута договоренность о создании соответствующей Рабочей группы в этом направлении и проведении обсуждений в этом контексте", - говорится в информации ведомства.
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